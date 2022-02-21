اليوم السابع
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"بناء مستقبل أخضر قادر على صمود الغابات" شعار المؤتمر العالمى بكوريا مايو المقبل

الإثنين، 21 فبراير 2022 03:00 ص
"بناء مستقبل أخضر قادر على صمود الغابات" شعار المؤتمر العالمى بكوريا مايو المقبل التغير المناخى - أرشيفية
كتبت ـ منال العيسوى

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‏تستعد مدينة سول بجمهورية كوريا، لاستضافة المؤتمر العالمي الخامس عشر للغابات  فى الفترة من 2 - 6 مايو 2022، تحت شعار "بناء مستقبل أخضر وصحي وقادر على الصمود مع الغابات".
 
وسيركز المؤتمر العالمي الخامس عشر للغابات، على ستة موضوعات فرعية، بما في ذلك عكس اتجاه فقدان الغابات، والاستخدام المستدام للحلول القائمة على الطبيعة وموارد الغابات، ورصد الغابات وجمع البيانات.
 
جدير بالذكر، أن الأمم المتحدة فى أحد تقاريرها حول المؤتمر، أنه من الممكن أن يؤدي القضاء على الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات،  وتعزيز إعادة نمو الغابات وإصلاح المناظر الطبيعية،  إلى تقليل صافي الانبعاثات العالمية بنسبة تصل إلى 30 %،  على مدى العقد المقبل، كما يمكن أن توفر الغابات ما يصل إلى 50 في %من التخفيف الفعال من حيث التكلفة المتاح.
 
 

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