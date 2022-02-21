المجموعة المالية هيرميس تعتمد قرارها بشأن إصدار سندات التوريق المالية لشركة مصر إيطاليا العقارية بـ794 مليون جنيه

- استنادًا إلي جدارة ائتمانية قوية مصر إيطاليا العقارية أول شركة تطوير عقارى غير مدرجة فى البورصة تصدر سندات التوريق من خلال المجموعة المالية هيرميس



- المجموعة المالية هيرميس تعتمد قرارها بشأن إصدار سندات التوريق المالية لشركة مصر إيطاليا العقارية بقيمة 794 مليون جنيه

أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية، إتمام المجموعة المالية هيرميس الإصدار الأول لسندات التوريق للشركة بقيمة إجمالية 794 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه، جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة مليار جنيه، لتصبح مصر إيطاليا العقارية-أول شركة تطوير عقاري غير مدرجة بالبورصة- تصدر سندات توريق.

وقد تم طرح السندات على 3 شرائح، الأولى مقسمة على قسطين ثابتين أما الثانية والثالثة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة. تبلغ قيمة الشريحة "A" 214.3 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.60%، والشريحة "B" بقيمة 420.8 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.95%، أما الشريحة الثالثة "C" بقيمة 158.8 مليون جنيه ومدتها 5 سنوات وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 10.20%.

وفي هذا الاطار أشاد محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، "نفخر بهذه الشراكة حيث ان مصر ايطاليا العقارية تعد اول شركة في القطاع العقاري غير مدرجة في البورصة تصدر سندات توريق من خلال المجموعة المالية هيرميس القابضة. واكد ان نمو محفظة الشركة يرتبط بشكل وثيق بالشراكة الممتدة مع المجموعة المالية هيرميس، علمًا بأن الهدف الرئيسي للشركة يتمثل في تعظيم قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف ذات العلاقة. واختتم العسال "أن هذا الإصدارسينعكس بشكل إيجابي على البيانات المالية للشركة وسيساهم في التزامنا تجاه عملائنا لتسليم الوحدات في موعدها."

ومن جانبه اضاف محمد خالد العسال ، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، "مرت الشركة بعملية مراجعة صارمة من قبل شركة MERIS التابعة لشركة Moody’s ، وحصلت على تصنيف ائتماني قوي للغاية ويعد هذا النجاح نتيجة حوكمة قوية ونظام عمل جاد من قبل فريق تنفيذي وإداري على أعلى مستوى.

وفي هذا السياق أكد مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن هذا الإصدار قد شهد إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين وهو ما يعكس المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة في أسواق ترتيب وإصدار الدين حيث تواصل المجموعة المالية هيرميس تعظيم القيمة للشركاء والعملاء على حد سواء وذلك من خلال توفير باقة متكاملة من الحلول التمويلية الابتكارية. وأضاف جاد أن هذه الصفقة هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف أنشطتها، ويعكس ذلك قيام «مصر إيطاليا العقارية» بتوقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير مع المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى في نوفمبر الماضي مع شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، تقوم «ڤاليو» بمقتضاها بتوفير برامج تمويل لعملاء «مصر إيطاليا العقارية» لتغطية خدمات تشطيب المنازل.

ومن الجدير بالذكر أن مصر ايطاليا العقارية تعاونت مع المجموعة المالية هيرميس في نوفمبر الماضي لتعظيم الاستفادة من الشركات والقطاعات التابعة وتعزيز التكامل بين مختلف وحدات قطاع التمويل غير المصرفي عن طريق ابرام اتفاقية مع شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ، يتم بمقتضاها قيام «ڤاليو» بتوفير برامج تمويل لعملاء «مصر إيطاليا العقارية» لتغطية خدمات تشطيب وتجديد المنازل .كما أن شركة «مصر إيطاليا العقارية» قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 750 مليون جنيه مع «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية»، الشركة الرائدة في مجال حلول التأجير التمويلي والتخصيم بمصر، بهدف إعادة تمويل مشروعها التجاري الرائد بالقاهرة الجديدة.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. كما شارك في تنفيذ الصفقة بنك الاستثمار العربي (aiBANK) إلى جانب كلًا من البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري (NBE) وبنك قناة السويس.

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 37 عامًا من الإنجاز المتواصل لتصبح بنك شامل في مصر والمؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصغر والتأجير والتخصيم بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجالات التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة – وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وبنجلادش وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وقد قامت المجموعة بالاستحواذ على حصة حاكمة في بنك الاستثمار العربي (aiBANK) خلال عام 2021، وهي بمثابة خطوة تساهم في التحول إلى بنك شامل في مصر.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات

melgammal@efg-hermes.com

ملاحظة حول البيانات التطلعية

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر المجموعة المالية هيرميس القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.