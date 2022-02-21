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المتحف المصرى الكبير ينشر فيديو لتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى

الإثنين، 21 فبراير 2022 07:10 م
المتحف المصرى الكبير ينشر فيديو لتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى
كتب محمد أسعد

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نشرت الصفحة الرسمية للمتحف المصرى الكبير على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فيديو للحظة تعامد شعاع الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني، وهى المناسبة التى يتوالى الاحتفال بها فى المتحف المصرى الكبير، وذلك بالبهو العظيم بالمتحف

وكتبت الصفحة، "من عظمة المصريين القدماء أنهم استطاعوا تشييد تمثال الملك رمسيس الثانى فى معبد أبو سمبل بحيث تتعامد الشمس على وجهه فى نفس التاريخ والتوقيت من كل عام احتفالًا بيوم تتويجه، وقد نجح فريق المهندسين المعماريين والأثريين فى المتحف المصرى الكبير فى محاكاة هذه الظاهرة وإقامة تمثال الملك رمسيس الثانى فى البهو العظيم بالمتحف فى زاوية من خلالها تشرق الشمس وتتعامد على وجه الملك يوم 21 فبراير من كل عام".

 

وكانت الدراسات والتجارب قد أجريت على هذه الظاهرة عام 2019، وأعلن عنها المتحف للجمهور عام 2020.

 

والجدير بالذكر أنه بعد الافتتاح الرسمى للمتحف ستقام فاعلية احتفالًا بتعامد أشعة الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، على أن تُضَمّ هذه الفاعلية إلى برنامج زوار المتحف، التى تقام فى ساحة المتحف المصرى الكبير كل عام، والتى يمكن ربطها بالفاعلية الحضارية الأصلية بمعبد أبى سمبل؛ من أجل العمل على مزيد من تنشيط السياحة الثقافية المحلية والدولية.


المتحف المصري الكبير

تمثال رمسيس

تعامد الشمس

رمسيس الثانى

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