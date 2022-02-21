الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة القمص جرجس لوقا أول كاهن قبطى فى فرنسا

كتب: محمد الأحمدى

توفى القمص جرجس لوقا كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بشاتنيه مالابرى، إيبارشية باريس وشمالى فرنسا، عن عمر قارب 83 سنة بعد أن قضى فى الخدمة الكهنوتية حوالى 46 سنة.

وحصل الأب الراحل المولود فى 22 يوليو 1939 على بكالوريوس الطب البيطرى، جامعة القاهرة عام 1962، وتوجه إلى فرنسا حيث حصل هناك على درجة الدكتوراه فى علم الأمراض الفيروسية من جامعة "باستير" عام 1968، ثم حصل بعدها بعامين، أى عام ١٩٦٩، على دكتوراه الدولة فى العلوم من فرنسا أيضًا، وعمل أستاذًا فى جامعة باستير وفى عدد من الجامعات الفرنسية، حتى أيامه الأخيرة.

وسيم كاهنًا يوم 4 أبريل 1976 بيد مثلث الرحمات الأنبا مرقس مطران مارسيليا وطولون، مع استمراره فى عمله كأستاذ جامعى، ونال رتبة القمصية يوم ٢٣ أغسطس1989.

وفى عام 1995 ساهم فى تأسيس أول كنيسة تكون مملوكة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى فرنسا، وهى كنيسة السيدة العذراء ومارمرقس الرسول، التى كان يخدم بها حتى نياحته، كما أسهم فى إنشاء من الكنائس القبطية فى فرنسا.

وحصل على وسام الشرف الفرنسى برتبة فارس وهو أرفع الأوسمة التى تمنحها فرنسا، كان ذلك فى أبريل عام 2016 لجهوده فى مجال الأمراض الفيروسية، بالتزامن مع مرور 50 سنة على بدء رحلته الدراسية بفرنسا و40 سنة خدمته الكهنوتية.

وتجرى حاليًا ترتيبات تحديد موعد صلوات تجنيزه،

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء للأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمالى فرنسا، وللآباء كهنة الإيبارشية فى القمص جرجس لوقا.



