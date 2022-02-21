الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بالشركة التجارية للأخشاب

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرارًا رقم 77 لسنة 2022، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة التجارية للأخشاب وفروعها.

ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر ب الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 لسنة 2022، الصادر اليوم الاثنين، على:



قرار الرقابة المالية بشأن صندوق تأمين الشركة التجارية للأخشاب



رسوم اشتراك العضوية



رسوم العضوية



مزايا الصندوق



إعانات الصندوق

وبلغت عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا في نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.

يشار إلى أن إجمالي أقساط شركات التأمين ارتفع ليصل إلى ما يقرب من 47.5 مليار جنيه في عام 2021 مقارنةً بحوالي 40.1 مليار جنيه في عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 18.5%، وارتفعت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2021 لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنةً بـ18.8 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة حوالي 24.5%.

ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.