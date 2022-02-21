البورصة تطلق برنامجًا لتطوير قدرات الشركات فى إفصاح تقارير الاستدامة

كتب هانى الحوتى

شهد الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، وشركة متخصصة في الاستشارات البيئية، الممثل الإقليمي للمبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة، لإطلاق برنامج تدريبي شامل للشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، حول كيفية إعداد تقارير افصاح بيئية ومجتمعية ذات صلة بالاستدامة والتغيرات المناخية، وفق لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

ويضم البرنامج التدريبي الشامل ممثلي كافة الشركات المقيدة، على أن يتم تنفيذه على مراحل تبدأ الشهر الجاري، كل مرحلة تضم نحو 30 شركة وعلى مدار يومين، لتطوير قدراتهم وزيادة مستويات معرفتهم بأحدث الأسس والمبادئ لإعداد تقارير الاستدامة لمختلف القطاعات، وسيتم تسليم شهادة في نهاية الدورة التدريبية معتمدة من المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة دون تكلفة مالية.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء قيام الدولة المصرية باستضافة مؤتمر التغيرات المناخية 27 COP بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، واتساقاً مع رؤية الحكومة المصرية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، والحاقاً للجهود التي تقوم بها البورصة المصرية لمساندة الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة، وتفعيلاً لدور مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تتبنى رؤية شاملة لدعم وتنمية قدرات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة حول كيفية اعداد تقارير افصاح بشأن أنشطة الاستدامة وكذلك الاثار المتعلقة بالتغيرات المناخية، والبداية بالبرنامج التدريبي الجاري تنفيذه.

وأضاف "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن البرنامج التدريبي يعزز انخراط الشركات المقيدة في أنشطة الاستدامة ويرفع كفاءتها في اعداد وبناء التقارير الخاصة بالافصاح عنها، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من جانب والعمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار بالشركات الملتزمة بمتطلبات الإفصاح عن أنشطة الاستدامة المختلفة وهي أوسع بكثير من فقط الافصاحات البيئية.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب شلبي رئيس مجلس إدارة شركة متخصصة لاستشارات التنمية المستدامة، إن بروتوكول التعاون مع مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة يأتي للعمل على تطوير قدرات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة على كيفية تبني نماذج الأعمال المستدامة وإعداد تقارير الاستدامة وفقا للأسس والمبادئ والمعايير العالمية الأكثر فاعلية على مستوي العالم.

فيما تقدم الدكتور شلبي بالشكر لإدارة البورصة المصرية على تبنيهم هذا النهج في العمل على تطوير وتنمية قدرات الشركات المقيدة وفق أفضل المعايير والأسس العالمية المتبعة في اعداد تقارير الاستدامة والافصاحات المتعلقة بالآثار المترتبة على تغير المناخ، والتي تكتسب أهمية متزايدة مع طرح المجتمع الدولي ثقته في الدولة المصرية لتستضيف فعاليات مؤتمر 27 COP .