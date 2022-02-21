الاقتصاد الأخضر كلمة السر فى الإنتاج الصناعى الأنظف لـ120 مشروعا بمصر

كتبت ـ منال العيسوى

يعد الاقتصاد الأخضر، إحدى آليات تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن أن ينطوى على فرص متنوعة، مثل تشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة، وإيجاد فرص عمل، والإسهام في الحد من الفقر.

وتسعى وزارة البيئة خلال مشروعتها واستراتيجيتها العامة الى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من آثار المخالفات البيئية التى تؤدى إلى الإضرار بالموارد الطبيعية.

وتبذل الإدارة العامة لاقتصاديات البيئة التابعة لوزارة البيئة جهودا كبيرة للتصدى لتلك المخالفات، لتحقيق الهدف القومى الذى تسعى مصر لتحقيقه وهو التنمية المستدامة.

تنفذ وزارة البيئة برنامجى التحكم فى التلوث الصناعى وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى واللذان يشملان 120 مشروعاً للحد من التلوث الصناعى.

كما تشجع وزارة البيئة التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه، وتشجيع الإنتاج الصناعى الأنظف، بالإضافة الى إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة، وإعادة استخدام المياه والتحكم فى الصرف الصناعى.