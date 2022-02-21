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الأوقاف: 10 آلاف بطاقة رقم قومى جديدة للسيدات الأولى بالرعاية

الإثنين، 21 فبراير 2022 03:36 م
الأوقاف: 10 آلاف بطاقة رقم قومى جديدة للسيدات الأولى بالرعاية وزارة الاوقاف - أرشيفية
كتب ـ على عبد الرحمن

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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الإثنين، الدفعة الثانية بواقع 10 آلاف بطاقة رقم قومي جديدة تنفيذًا لبروتوكول التعاون القائم بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة لاستخراج 30 ألف بطاقة رقم قومي جديدة للسيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومي للمرأة ، بناء على الدراسة الميدانية التي تقوم بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، وذلك على نفقة وزارة الأوقاف ومن المبالغ المخصصة للبر وخدمة المجتمع. 
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في ضوء رسالة الأوقاف في خدمة المجتمع واهتمامها بالمرأة المعيلة والأولى بالرعاية وبموجب البروتوكول المشترك بين الأوقاف والمجلس القومي للمرأة. 
 
جدير بالذكر، أن إجمالي البطاقات التي تم استخراجها قبل ذلك من خلال البروتوكولات الموقعة مع المجلس القومي للمرأة بلغ ( 180 ) ألف بطاقة ، ليصل العدد بهذا الملحق إلى ( 190 ) ألف بطاقة رقم قومي. 
 
 

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