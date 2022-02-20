وليد مراد: أصغر طيار مصري يستطيع الهبوط باحترافية رغم أجواء الطقس الصعبة

كتبت رحاب نبيل

قال الطيار وليد مراد، إن أصغر زميل له بمصر للطيران كان سيفعل ما فعله ويهبط بطريقة احترافية، نظرا للتدريب الاحترافي له ولزملائه على هذه الأمور، وإن كافة الطيارين المصريين مدربون على أعلى مستوى من الكفاءة، تجعلهم قادرين على مواجهة أي ظروف سيئة قد تواجههم أثناء الطيران، حيث إن أي قرار يؤخذ على متن الطائرة وقت الطوارئ يكون وفقا لرؤية الطيار، حفاظا على سلامة الركاب.

وعن مدي صعوبة الموقف واتخاذ قرار الهبوط في ظل الاجواء الصعبة ووجود عاصفة شديدة فوق مطار هيثرو بلندن، اكد الطيار وليد مراد خلال حواره لليوم السابع إن لا يوجد ما يسمي صعوبة موقف في عالم الطيران لآن الرحلة بالنسبة لقائد الرحلة هي عبارة عن مهمة بقرارات محسومة ومعروفة، وإنه اتخذ القرار وقام بالهبوط في المطار بكل دون تردد وبكل ثقة، مؤكداً، إن الركاب كانوا في حالة من الخوف والزعر بسبب الإجواء الصعبة ولكن بعد الهبوط كانت هناك حالة كبيرة من الفرحة والبهجة علي الطائرة وهو ما اسعده للغاية.