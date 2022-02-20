وزيرة الصناعة ونظيرها الأردنى يبحثان سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية

كتب إسلام سعيد

- نيفين جامع: تنسيق دائم بين وزارتى التجارة فى البلدين لتنمية وتيسير حركة التبادل التجارى بين مصر والاردن



- وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى: ندرس إقامة معرض للمنتجات الأردنية فى مصر خلال النصف الثانى من العام الجارى

على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة يوسف الشمالى وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، حيث استعرض الجانبان سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقالت الوزيرة إن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين فى كافة القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرةً إلى أن عقد فعاليات اللجنة برئاسة رئيسا وزراء البلدين تعكس أهمية وخصوصية العلاقات بين القاهرة وعمان وكذا أهميتها فى دعم العلاقات الثنائية لمستويات متميزة تصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين وتسهم فى زيادة معدلات نمو الاقتصادين المصرى والاردنى على حد سواء

ونوهت الوزيرة إلى حرص الحكومة على إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر والإردن لتعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين، مشيرةً إلى أن هناك تنسيق مستمر بين وزراتى التجارة فى البلدين للتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه حركة التجارة البينية وبما يسهم فى تيسير نفاذ السلع المصرية للسوق الاردنى والسلع الاردنية للسوق المصرى .

ومن جانبه أكد يوسف الشمالى وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى أهمية وتاريخية العلاقات الثنائية التى تربط الأردن ومصر حكومة وشعبا، مشيراً إلى أهمية ترجمة كافة الاتفاقيات الموقعة فى إطار التعاون الثلاثى بين الأردن ومصر والعراق لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الشعوب الثلاث الشقيقة وتخدم منظومة التعاون الاقتثصادى المشترك

ولفت إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الشقيقة مصر فى مجال إقامة المعارض المتبادلة بالقاهرة وعمان لمنتجات البلدين، مشيراً إلى إمكانبة إقامة معرض للمنتجات الأردنية فى مصر خلال النصف الثانى من العام الجارى .