اليوم السابع
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هيئة الدواء تكشف 7 نصائح لتخزين قلم الأنسولين لمرضى السكر

الأحد، 20 فبراير 2022 03:25 م
هيئة الدواء تكشف 7 نصائح لتخزين قلم الأنسولين لمرضى السكر قياس الأنسولين
كتب ـ وليد عبد السلام

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قدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الخاصة بتخزين قلم الأنسولين لضمان استمرارية فاعليته فس التعافي.

وبحسب هيئة الدواء المصرية جاءت النصائح كالتالي : 

1-لا يتم تخزين القلم بإبرة متصلة. ​
2 - يجب اتباع تعليمات التخزين على الملصق أو نشرة العبوة المرفقة مع الأنسولين.​
 3- يمكن تخزين الأقلام غير المفتوحة في الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام. ​
4- يجب تخزين قلم الأنسولين في مكان بارد وجاف.​
5-  يجب عدم ترك قلم الأنسولين في ضوء الشمس المباشر. ​
6- يجب التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية. ​
7- في حاله السفر، يجب الاحتفاظ بالقلم في علبة باردة.​
 

 
 

 


هيئة الدواء

الانسولين

قلم الانسولين

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