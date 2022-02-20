هيئة الدواء تكشف 7 نصائح لتخزين قلم الأنسولين لمرضى السكر

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وبحسب هيئة الدواء المصرية جاءت النصائح كالتالي :
1-لا يتم تخزين القلم بإبرة متصلة.
2 - يجب اتباع تعليمات التخزين على الملصق أو نشرة العبوة المرفقة مع الأنسولين.
3- يمكن تخزين الأقلام غير المفتوحة في الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام.
4- يجب تخزين قلم الأنسولين في مكان بارد وجاف.
5- يجب عدم ترك قلم الأنسولين في ضوء الشمس المباشر.
6- يجب التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية.
7- في حاله السفر، يجب الاحتفاظ بالقلم في علبة باردة.
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