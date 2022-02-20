اليوم السابع
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نائب محافظ القاهرة يضع حجر أساس إنشاء كوبرى مشاة بشارع رمسيس.. صور

الأحد، 20 فبراير 2022 03:46 م
نائب محافظ القاهرة يضع حجر أساس إنشاء كوبرى مشاة بشارع رمسيس.. صور وضع حجر أساس إنشاء كوبرى مشاة بشارع رمسيس
كتب ــ سيد الخلفاوى

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وضع اللواء ابراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، حجر الأساس لمشروع إنشاء كوبرى مشاة شارع رمسيس، نائبا عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وذلك صباح اليوم الأحد، بحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنه الصحة بمجلس النواب، واللواء يحيى الأدغم رئيس حى الأزبكية، ونواب مجلسى النواب والشيوخ.
 
ومن المقرر أن يتم إنشاء الكوبرى عند تقاطع شارع يوسف وهبى مع شارع رمسيس أمام مستشفى القبطى بشارع رمسيس بالتعاون مع شركة القادسية، بتمويل من مساهمات المجتمع المدني لحل مشكلة عبور المشاة بالمنطقة بعد توسعة الشوارع في الاتجاهين.
 
وأكد رئيس الشركة المنفذة للكوبرى، أن تكلفة المشروع 17 مليون جنيه، مشيدا بجهود ودعم محافظ القاهرة فى تسهيل لكافة العقبات استجابة لمطالب أهالى منطقة الضاهر، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومحمد سعد عامر رئيس شركة القادسية لإنشاء عدد من كبارى المشاة داخل المحافظة تيسيرا على المواطنين وحرصا على أرواحهم.
 
وضع حجر أساس إنشاء كوبرى مشاة بشارع رمسيس (1)
وضع حجر أساس إنشاء كوبرى مشاة بشارع رمسيس 

وضع حجر أساس إنشاء كوبرى مشاة بشارع رمسيس (2)
وضع حجر أساس إنشاء كوبرى مشاة بشارع رمسيس 

وضع حجر أساس إنشاء كوبرى مشاة بشارع رمسيس (3)
وضع حجر أساس إنشاء كوبرى مشاة بشارع رمسيس 

وضع حجر أساس إنشاء كوبرى مشاة بشارع رمسيس (4)
وضع حجر أساس إنشاء كوبرى مشاة بشارع رمسيس 

 


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