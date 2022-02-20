اليوم السابع
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مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات مدينة المنصورة الجديدة

الأحد، 20 فبراير 2022 11:00 ص
مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات مدينة المنصورة الجديدة مسئولو الإسكان خلال الجولة التفقدية
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن،  مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه  المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات، وذلك في إطار دفع العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات. 
 
وخلال الجولة، تابع مسئولو الإسكان سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، والتي من بينها مشروع سكن مصر ومشروع JANNA، ومشروع الإسكان الساحلي بالمدينة. 
 
كما تفقد مسئولو الوزارة، أعمال المرافق المنفذة بالمرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، ومشروع تنفيذ الفيلات المتصلة وشبه المتصلة، وكذا الفيلات المنفصلة، وتم التنبيه علي الشركات المنفذة بضرورة سرعة إنهاء الأعمال طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، مع التأكيد على ضرورة مراعاة كافة معايير الجودة أثناء التنفيذ.  
 
وشملت جولة المهندس عبدالمطلب ممدوح ومرافقيه، تفقد سير الأعمال بمحطة تحلية مياه البحر الجاري تنفيذها لتغذية المدينة بمياه الشرب، وتأتى الزيارة تنفيذاً لتوجيهات  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة متابعة الأعمال بالمشروعات القومية الكبرى التي تتولى الوزارة تنفيذها. 
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه المنصوره الجديده

مشروعات مدينه المنصوره الجديده

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