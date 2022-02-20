محافظ القاهرة يوجه برفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس

كتب سيد الخلفاوى

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس القاهرة المختلفة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وذلك من خلال غرفة عمليات المحافظة والمرتبطة بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ على بدء الدراسة بجميع المدارس بدون أى عقبات أو مشاكل لجميع المراحل للتعليم العام والفنى بإجمالي عدد طلاب أكثر من 2 مليون طالب.

وشدد اللواء محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق باستمرار حملات رفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة وتوافر التهوية الجيدة وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بارتداء الكمامة وكذلك الالتزام بالتباعد حرصا على صحة الطلاب والمعلمين.