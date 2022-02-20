محافظ الجيزة يكلف بالتعامل مع أى تعديات مستحدثة فورا وحرمان المخالفين من الدعم

كتب سيد الخلفاوى

. كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بسرعة التنسيق مع مديرية الزراعة وباقى الجهات المعنية لتشكيل لجنة مركزية يتبعها لجان فنية متخصصة على مستوى كل الوحدات المحلية، مشيراً إلى أن هذه اللجان ستكون مسئولة عن الإزالة الفورية لأى تعدٍ جديد، خاصة وأن وحدة رصد المتغيرات المكانية سترصد بالأقمار الصناعية أى تغير يحدث على الأراضى الزراعية، بصور محدثة لموقف التعديات على الأراضى الزراعية لاتخاذ كافة الإجراءات الرادعة التى من شأنها منع التعديات فى مهدها، مع معاقبة المتعديين والمخالفين، تنفيذاً للتوجيهات المشددة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء اجتماع مجلس المحافظين

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدة محافظ الجيزة مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية لوضع خطه عمل المرحلة المقبلة لمواجهة أى تعديات على الأراضى الزراعية ومواجهة تلك الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة .

وأوضح المحافظ بأنه سيتم حصر أسماء المخالفين وأرقام بطاقتهم القومية لحرمانهم من الدعم التموينى أو أى من أشكال الدعم الحكومى الأخرى، لافتاً إلى أن أعمال هذه اللجان سيكون لها متابعة مستمرة من المحافظ .

وأوضح بأن رئيس مجلس الوزراء يولى اهتماما كبيراً بهذا الملف وذلك تنفيذاً للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل حماية أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية والتعامل بكل قوة وحزم مع المتعديين والمخالفين .

وخلال الاجتماع كلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بضرورة التحرك الفورى تجاه أى مخالفة يتم رصدها من خلال وحدات المتغيرات المكانية بكل وحدة محلية وإزالتها على الفور مؤكداً إنه سوف يطلع بشكل يومى على عدد المتغيرات المكانية التى تم رصدها والإجراء المتخذ حيالها وهل أزيلت أم لا.