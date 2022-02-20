لمرضى السكرى.. تجنب هذا النوع من البطاطس لتفادى ارتفاع نسبة السكر بالدم

كتبت مروة هريدى

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل الأعصاب، على هذا النحو، إذا كنت مصابًا بمرض السكر، فعليك أن تضع في اعتبارك ما تتناوله للسيطرة على الحالة، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

مع كل جرعة من الطعام، يتم تحويل الكربوهيدرات إلى جلوكوز (أي سكر) ثم ينتقل إلى مجرى الدم، وعادة الأنسولين، وهو هرمون يفرزه البنكرياس، يمكّن خلايا الجسم من امتصاص الجلوكوز من الدم، ومع ذلك، إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2، فببساطة لا يتم إفراز كمية كافية من الأنسولين للقيام بهذا الدور، أو أن الأنسولين الذي يتم إطلاقه لا يعمل، لذلك يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المؤشر الجلاسيمى أى السكر (GI) والتى يتم تكسيرها بسرعة من قبل الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

وعلى الجانب الآخر، يتم تكسير الأطعمة منخفضة المؤشر الجلاسيمي بشكل أبطأ من جانب الجسم ومن ثم يحدث ارتفاع تدريجي في نسبة السكر في الدم.

عندما يتعلق الأمر بالبطاطس، فإن بعضها لديه مؤشر جلايسيمي مرتفع بينما البعض الآخر لديه مؤشر جلايسيمي منخفض، حيث أشار موقع "ميديكال نيوز توداي" إلى أن البطاطا الحلوة، على سبيل المثال، لديها درجة منخفضة في المؤشر الجلايسيمي، بالإضافة إلى أنها مغذية للغاية، لذلك يوصى بها لمرضى السكرى.

بينما يفضل تجنب تناول البطاطس "البيضاء" لمرضى السكرى لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات، وتشمل البطاطس المقلية والبطاطس المهروسة.

وأكدت هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) على أن التحكم فيما نأكل خاصة بالنسبة لمرضى السكرى هو المفتاح لإدارة الحالة، كما أكدت على أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن قليل الدسم والسكر والملح وغني بالفواكه والخضروات.