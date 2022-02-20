دراسة أمريكية: الأطفال الذين يعانون من الأرق قد يصابون به حتى سن البلوغ

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة عن أن الأطفال الذين يعانون من الأرق قد يصابون به حتى سن البلوغ، ووجد العلماء أن الأطفال الذين ناموا حوالي 7 ساعات أو أقل عندما كانوا في سن التاسعة تقريبًا أكثر عرضة للإصابة بالأرق مرتين ونصف المرة في سن الرشد (عمر 24 في المتوسط)، مقارنةً بالمشاركين الذين كانوا ينامون بشكل طبيعي أثناء الطفولة، بحسب موقع "CNN".

وبحسب الدراسة، التى نشرت في مجلة طب الأطفال الأمريكية، فإن أولئك الذين عانوا من الأرق خلال فترة المراهقة (عمر 16 في المتوسط) كانوا أكثر عرضة لخطر تفاقم أعراضهم إلى أرق البالغين بخمس مرات ونصف مقارنة بالمراهقين الذين ناموا بشكل طبيعي.

وقال مؤلفو الدراسة إن بحثهم هو أول دراسة طويلة المدى لوصف مسارات زيادة أعراض الأرق في مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ.

"استنادًا إلى دراساتنا السابقة ودراسات أخرى، لم نتوقع استمرار أعراض الأرق في حوالي 40٪ من (هؤلاء) الأطفال البالغون من العمر 9 سنوات تقريبًا طوال فترة البلوغ بمجرد بلوغهم سن 24 عامًا تقريبًا.

وقال جوليو فيرنانديز ميندوزا، المؤلف الرئيسي للدراسة والطبيب النفسي الإكلينيكي في طب النوم السلوكي ومدير برنامج طب النوم السلوكي في جامعة بين الأمريكية: "لا ينبغي أن نتوقع أن تختفي أعراض الأرق في مرحلة النمو (على الأقل في نسبة كبيرة من الأطفال، يجب أن نعتبر المراهقة فترة نمو حرجة لتفاقم أعراض الأرق إلى حالة سريرية مزمنة".

خلال الزيارة المختبرية الأولى للمشاركين بين عامي 2000 و 2005 والزيارة الثانية بين عامي 2010 و 2013 ، راقب الباحثون نومهم من "إطفاء الأنوار" - 9 مساءً حتى 11 مساءً - حتى "تشغيل الأضواء" - من 6 صباحًا حتى 8 صباحًا - باستخدام مخطط النوم، وهو اختبار يسجل موجات الدماغ ومستوى الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب والتنفس وحركات الساق والعين أثناء النوم.

في الاستطلاع الثالث، الذي تم إجراؤه بين عامي 2018 و 2021 ، كان جميع المشاركين قد وصلوا إلى سن الرشد وأفادوا أنهم ينامون عادة ما بين ثلاث ساعات ونصف إلى 11 ساعة يوميًا.

ضعف نوم الأطفال

وكتب المؤلفون أن أعراض الأرق المستمرة تنتقل إلى المراهقة إما تحددها في الغالب عوامل سلوكية أو من خلال كونها أكثر عرضة بيولوجيًا خلال فترة نمو المراهقين.

تؤكد الدراسة على الحاجة إلى معالجة أرق الأطفال "على وجه السرعة ومحاولة التغلب على المشكلات التي قد تؤدي إلى الأرق أو قلة النوم.