تعليم القاهرة: نسب الحضور اليوم تجاوزت الـ 85% بين الطلاب

كتب محمود طه حسين

أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، أن نسبة الحضور اليوم بيت الطلاب تجاوزت الـ 85%، موضحا أن النسبة سترتفع غدا لتصل لأكثر من 98% بين الطلاب، مضيفا أن هناك تخوف من سوء الأحوال الجوية من البعض وسقوط الأمطار التى حدثت أمس.

وتابع وكيل الوزارة، أن المدارس ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول، حيث تم تعقيم الفصول قبل استقبال الطلاب بالفصل الدراسى الثانى، إضافة إلى متابعة انتظام الدراسة فى عدد من المدارس.

وانطلق صباح أمس السبت الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجارى وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.

ونبهت الوزارة على تفعيل المجموعات المدرسية وتوزيع الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك وقيام مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعطال الاجهزة الموجودة في المعامل ومتابعة دائرة الصرف لاستلام الأصناف التي ترد بها والاهتمام بالسجلات الإدارية وإطلاع المدير عليها ومراجعة الشيتات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام بالفصل الدراسي الثاني وتواجد الزائرة الصحية بالمدرسة وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتوقيع المتابعين في دفتر الأمن في الساعة الفعلية لدخولهم المدرسة لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي والتزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف.