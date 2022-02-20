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تداول 1154 طن بضائع و276 شاحنة و11 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 20 فبراير 2022 10:37 ص
تداول 1154 طن بضائع و276 شاحنة و11 سيارة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
كتب ـ رضا حبيشى

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شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 1154 طن بضائع عامة ومتنوعة و276 شاحنة و11 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 598 طن بضائع عامة ومتنوعة 224 شاحنة و9 سيارات ملاكي.
 
كما شملت حركة الواردات تداول 556 طن بضائع عامة ومتنوعة و52 شاحنة و2 ملاكي ومتواجد 10 سفن علي أرصفة الموانئ، حيث غادر ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 81 شاحنة و2 ملاكي، والسفينة دليلة بحمولة 94 شاحنة و7 سيارات ملاكي.
 
كما استقبل ميناء نويبع السفينتين أيلة وسيناء ومغادرتهما، حيث تم استقبال  52 شاحنة بحمولة 556 طن بضائع عامة و2 ملاكي وتصدير 49 شاحنة بحمولة 598 طن بضائع عامة، كما غادر ميناء السويس السفينة NABIHA BRIDE بحمولة 50 ملاكي متجهة الي جدة.
 
 

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