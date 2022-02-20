اليوم السابع
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ونستعد للمنافذ الجوية..

المالية: نجحنا فى تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية

الأحد، 20 فبراير 2022 07:43 م
المالية: نجحنا فى تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية وزارة المالية
إبراهيم حسان

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قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، إن وزارة المالية نجحت فى تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات فى الموانئ البحرية، وتستعد لتطبيقها بالموانئ الجوية.

 

أضافت منى ناصر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه يتم تنظيم لقاءات مع مجتمع الأعمال، لمناقشة أى تحديات أو مشاكل تواجه منظومة التسجيل المسبق للشحنات لتقييمها وتلافيها، مردفه: "الموانئ الجوية لها خصوصية شديدة، لذلك تتطلب أعمالا كبيرة لتطبيق المنظومة".

 

وأوضحت مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالموانئ الجوية، على منظومة التسجيل المسبق للشحنات تمهيدا للتطبيق التجريبى لها فى الفترة المقبلة، مبينه: "التسجيل المسبق على المنظومة يتيح كافة المعلومات عن الشحنات قبل قدومها إلى مصر".


وزارة المالية

الجمارك

الدكتورة منى ناصر

مساعد وزير المالية

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