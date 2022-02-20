اليوم السابع
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الطيار وليد مراد: هبوط هيثرو تم بثبات واحترافية رغم هبوط طائرات أخرى بصعوبة

الأحد، 20 فبراير 2022 07:56 م
الطيار وليد مراد: هبوط هيثرو تم بثبات واحترافية رغم هبوط طائرات أخرى بصعوبة مطار هيثرو
كتبت رحاب نبيل

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قال الطيار وليد مراد قائد رحلة مصر للطيران التى هبطت فى مطار هيثرو بالعاصمة لندن بسلام رغم وجود عاصفة شديدة فوق المطار، إن مركز العمليات بالقاهرة قام بإبلاغه بحالة الطقس فى مطار هيثرو وكان يعلم طبيعة الظروف الجوية قبل إقلاعه من القاهرة وهو شئ معتاد فى جميع الرحلات الجوية لذلك كان مستعدًا للتعامل مع اى شئ طارئ.

 

وأكد الطيار وليد مراد فى حواره لـ"اليوم السابع"، أن هناك طائرات كثيرة هبطت بصعوبة شديدة بسبب الأجواء الصعبة ولكنه تمكن من الهبوط بثبات واحترافية، ولم يفكر فى تغيير مسار الرحلة إلى المطار البديل المعد مسبقا إلا قبل محاولة الهبوط فى مطار هيثرو، واتخذ قرار الهبوط بالطائرة، عقب التواصل مع مراقبى الحركة الجوية بمطار هيثرو فى لندن، ومتابعة أدوات المراقبة وطاقم الرحلة المرافق، وقام بتطبيق القواعد والمعايير الدولية المنصوص عليها، وأن تشغيل الطائرة بشكل آمن واحترافى هو أحد أهم مسؤوليات ومهام الطيار، خاصة خلال موجات الطقس السيئ والتقلبات الجوية.

 


الطيار وليد مراد

لندن

مطار هيثرو

الحركة الجوية

الرحلات الجوية

مصر للطيران

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