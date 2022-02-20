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التنظيم والإدارة: بدء التقديم على وظائف 240 مهندسا بوزارة الرى

الأحد، 20 فبراير 2022 11:06 ص
التنظيم والإدارة: بدء التقديم على وظائف 240 مهندسا بوزارة الرى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
كتبت ــ ريهام الباشا

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بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم في استقبال طلبات الراغبين في التقدم للمسابقة المركزية التي أعلن عنها الجهاز، لتلبية حاجة وزارة الموارد المائية والري لتعيين عدد 240 مهندسا تخصصات (كهرباء، حاسب آلي، ميكانيكا، اتصالات ومدني)، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز  https://jobs.caoa.gov.eg/، التي تحتوى على الوصف الوظيفي والشروط المطلوبة لشغل كل وظيفة.
 
وكان الجهاز قد أعلن عن المسابقة في شهر يناير الماضي، حتى يتسنى للمتقدمين تجهيز المستندات المطلوبة للتقدم، ومن المقرر أن يستمر التقديم الذي بدأ اليوم حتى 7 مارس المقبل.. ويأتي الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية في إطار التزام الجهاز بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من إلتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.
 
جدير بالذكر أن المادة رقم 12 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تضمنت النص على أن :" يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
 
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