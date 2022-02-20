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"التعليم العالى": نستهدف ربط البحث العلمى بالصناعة.. وإنشاء جامعات جديدة

الأحد، 20 فبراير 2022 11:40 ص
"التعليم العالى": نستهدف ربط البحث العلمى بالصناعة.. وإنشاء جامعات جديدة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، إن استراتيجية الوزارة تعتمد على تطوير منظومة التعليم العالي وربط البحث العلمي بالصناعة.
 
وأشار نائب وزير التعليم العالي، إلى أن الوزارة تعمل على استحداث برامج جديد ومستقبلية ترتبط بسوق العمل، موضحا أن النقل يمثل شريان لمنظومة التجارة العالمية.
 
وأوضح عاشور، خلال كلمته، اليوم، الأحد، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر النقل البحري، المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة أن مصر بها قناة السويس، لذا هى دائما محط أنظار العالم، لافتاً إلى أن سياسة وزارة التعليم العالي تهدف إلى ربك عمليات البحث العلمي بتطوير صناعة النقل البحري، وهو ما يتماشى مع الجهود الدولية.
 
كما أكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة وفقا لسياسة التطوير للمنظومة ككل فيتم العمل على إنشاء المزيد من الجامعات الجديدة ببرامج حديثة تتواكب مع التطوير العالمي والارتقاء بالمستوى الفكري للطلاب.
 
وأوضح عاشور أن تنظيم مؤتمر النقل البحري، يأتي تماشيا مع التحديات التنموية والبيئية، وإيجاد توصيات للتغلب على هذه التحديات وتعزيز أواصر التعاون.
 
 

التعليم العالى

البحث العلمى

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البحر الاحمر

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