أفضل أنواع الأسماك المناسبة لصحتك.. السلمون والماكريل الأبرز

نهير عبد النبى

السمك غذاء صحي غني بالبروتين، وهو مهم بشكل خاص لأحماض أوميغا 3 الدهنية ، وهي دهون أساسية لا تنتجها أجسامنا بمفردها، حيث تلعب الأحماض الدهنية أوميغا 3 دورًا أساسيًا في صحة الدماغ والقلب، كما أثبت أن أوميغا 3 تقلل الالتهاب وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وإنها مهمة أيضًا لنمو الأطفال قبل الولادة.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن جمعية القلب الأمريكية (AHA)توصي بتناول الأسماك مرتين على الأقل في الأسبوع ، وخاصة الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة ، والتي تحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3.

وهناك بعض الاسماك تعتبر هى الأفضل لصحتك ومناعتك وهى:



1: سمك السلمون

يعتبر سمك السلمون خيارًا رائعًا لنظامك الغذائي بشكل عام حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم والمناعة.

2: الماكريل

على عكس الأسماك البيضاء الأقل دهونًا ، يعد الماكريل سمكة زيتية غنية بالدهون الصحية .

3: السردين

كما أن السردين من الأسماك الزيتية فهو غني بالعديد من الفيتامينات. من السهل العثور على النسخة المعلبة ، وهي في الواقع مغذية أكثر.

4:سمك التونة

سواء كانت التونة طازجة أو معلبة ، فهي المفضلة لدى الكثيرين حيث تتميز بمذاقها الطيب وفوائدها المذهلة على صحة الجسم وتعزيز المناعة.