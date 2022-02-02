نقابة المهندسين: إعلان القوائم النهائية للمرشحين بالانتخابات السبت المقبل

كتبت آية دعبس

قال المهندس أحمد السيد، عضو اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، إنه من المقرر أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين بالانتخابات على كل المقاعد على مستوى الجمهورية، يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022، ومن ثم بدء برنامج الدعاية الانتخابية للمرشحين ولمدة 18 يوما.

وأشار السيد إلى أنه تم عقد اجتماع موسع مع هيئة النيابة الإدارية للاتفاق المبدئى على كل الإجراءات الخاصة بالإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية، مؤكدا أنه تم نشر لينك الاستعلام عن اللجان الانتخابية الأسبوع الماضى تسهيلا على المهندسين والمهندسات لمعرفة لجانهم الانتخابية من الآن وذلك طبقا لمخطط تقسيم الشعب الهندسية.

ويأتى ذلك بعد إعلان اللجنة العليا للإِشراف على انتخابات نقابة المهندسين ، القوائم الأولية للمرشحين بالانتخابات على كل المقاعد، وتلقى التنازلات والطعون يومى الأحد والاثنين الموافق 30 و31 يناير 2022.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن إتاحتها إمكانية الاستعلام عن اللجان والمقر الانتخابى لأعضائها على مستوى الجمهورية إلكترونيا، وذلك للمشاركة فى عمليات التصويت بانتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة الموافق 25 فبراير على منصب رؤساء النقابات الفرعية ونصف مجالس النقابات الفرعية ونصف مجالس الشعب الهندسية السبعة، ويوم 4 مارس 2022 على مقعد النقيب العام للمهندسين، والأعضاء المكملين.