نائب وزير السياحة والآثار ونائب محافظ القاهرة يتفقدان قرية الفواخير بالفسطاط

كتب محمد أسعد

زارت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، قرية الفواخير بالفسطاط، اليوم الأربعاء، لتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة بها وخاصة بعد تطويرها، وقد رافقهم خلال الزيارة رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، وممثلين عن غرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى عدد من مديرى بعض سلاسل المطاعم الشهيرة.

وخلال الزيارة وصفت نائب الوزير قرية الفواخير بأنها تتميز بطابع فريد، مشيدة بأعمال التطوير التى تمت بها لإحياء إحدى أقدم الحرف التراثية بمصر والتي عكست ما تتميز به هذه المنطقة من مقومات تؤهلها لتحظى بفرص للاستثمار، كما أثنت على المنتجات المتميزة بقرية الفواخير والتي تمثل حرفة تمتد لأكثر من ألفين عام.

وأثناء الزيارة أكدت نائب الوزير لعدد من الحرفيين العاملين بالقرية على دعم الوزارة لهم ولمنتجاتهم المتميزة والحرص علي توفير فرص للاستثمار بالقرية بما يعود بالنفع علي العاملين بها والحفاظ علي هذا التراث الفريد، منوهة عن بعض النماذج لفرص الاستثمار بالقرية مثل إقامة مطاعم وكافتيريات وورش عمل للأطفال مما يساهم في جذب المزيد من الزائرين للقرية.

وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الذي عُقد يوم الإثنين الماضي برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مناقشة دراسة إمكانية إدراج قرية الفواخير ضمن برامج الزيارة لشركات السياحة.

ومن جانبها، استعرضت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية التطوير الذي تم بقرية الفواخير وأعمال التطوير الجارية بمنطقة الفسطاط، كما أشارت إلى أن قرية الفواخير تعتبر منطقة سياحية واعدة نظراً لموقعها المتميز أمام المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وبالقرب من مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة، لافتة إلى أنه تم رفع كفاءة القرية.

كما قدمت عرضاً تقديمياً عن قرية الفواخير وإمكانياتها، مشيرة إلى جاهزية القرية فيما يخص المرافق، كما أكدت على استعداد المحافظة لتقديم أوجه المساعدة للعمل على استغلال قرية الفواخير بالشكل الأمثل وبما يعود بالنفع على العاملين بها.

وقد أعرب المرافقون في الزيارة عن إعجابهم الشديد بالقرية وبمنتجاتها، مؤكدين على أن القرية بها فرص جيدة للاستثمار، كما أوضحوا أنهم سوف يقومون بعرض مقترحاتهم لدعم قرية الفواخير وإدراجها في برامج الزيارة لشركات السياحة.

جدير بالذكر أنه في شهر نوفمبر الماضي افتتح وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة قرية الفواخير بالفسطاط، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويرها.