اليوم السابع
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال

الأربعاء، 02 فبراير 2022 10:31 ص
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس،حسبما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، برفقة حاخامات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب المغاربة.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا


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قوات الاحتلال

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