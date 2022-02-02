اليوم السابع
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محافظة الجيزة تزيل عقارا انهار جزء منه بإمبابة حفاظا على سلامة المواطنين

الأربعاء، 02 فبراير 2022 02:47 م
محافظة الجيزة تزيل عقارا انهار جزء منه بإمبابة حفاظا على سلامة المواطنين ازالة عقار
كتب سيد الخلفاوى

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تلقت غرفة عمليات محافظة الجيزة بلاغاً بانهيار جزء من عقار بشارع بنى كعب بإمبابة بشمال الجيزة، مكون من دور أرضى ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية خالٍ من السكان.
 
وقد وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حى شمال الجيزة بسرعة التعامل مع العقار وإزالته حفاظاً على سلامة المواطنين والعقارات المجاورة له.
 
وقام على الفور حى شمال الجيزة بمعاينة العقار بحضور الحماية المدنية وإزالة الأجزاء المتبقية منه حفاظاً على السلامة العامة، وذلك فى ضوء تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، التى أكدت وجوب إزالته وذلك فى إطار حرص محافظة الجيزة على سلامة المواطنين.
 
 
 

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الجيزة

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