غلق ترعة المريوطية لإنشاء ممشى سياحى من الهرم لفيصل.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

رصد "اليوم السابع" أعمال تطوير ترعة المريوطية فيصل، لتحويلها لممشى سياحى يضم موقفين للسيارات، حيث أجرى "اليوم السابع" لايف لأعمال المشروع، حيث سيتم إنشاء عدد كبير من المنافذ الحضارية بأنشطة مختلفة.

كما تم التخلص من العشوائية والمخلفات، وسيتم تدبيش الترعة وتحويلها من بؤرة للتلوث إلى ممشى سياحى على غرار ما حدث فى مراحل تطوير ممشى المريوطية هرم بداية من تقاطع الترعة مع شارع الهرم حتى مدخل قرية شبرا منت.

وتمتد أعمال التطوير بطول 3 كم تقريبا، بالمرحلة الثالثة لممشى المريوطية، بداية من تقاطع شارع الهرم مع المريوطية باتجاه شارع فيصل حتى شارع الدكتور لاشين، ثم استكمال التطوير باتجاه الطريق الدائرى.