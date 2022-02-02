طقس الخليج.. انخفاض درجات الحرارة بالسعودية وصحو بالإمارات ‎

كتب أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج لليوم الأربعاء، فى السطور التالية:-

السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية ان يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، كما تتأثر الأجزاء الداخلية من جنوب غرب وغرب المملكة بالعوالق الترابية والأتربة المثارة، وكذلك منطقة الجوف وحائل. في حين تتهيأ الفرصة لتكون الضباب على جازان، عسير، الباحة وأجزاء من شرق ووسط المملكة. الإمارات:

كما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الأربعاء صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظ على المناطق الغربية والساحلية، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار خاصة غرباً حركة الرياح: شمالية غربية – جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي: مضطربا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:29 والمد الثاني عند الساعة 03:37 والجزر الأول عند الساعة 20:44 والجزر الثاني عند الساعة 08:07 .

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:06 والمد الثاني عند الساعة 23:21 والجزر الاول عند الساعة 16:39 والجزر الثاني عند الساعة 05:27 .