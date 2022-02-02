اليوم السابع
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الأربعاء، 02 فبراير 2022 05:28 ص
أكرم القصاص
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رئيسة الوزراء التونسية تبحث الإصلاحات الهيكلية لإنقاذ الاقتصاد

الأربعاء، 02 فبراير 2022 05:00 ص
رئيسة الوزراء التونسية تبحث الإصلاحات الهيكلية لإنقاذ الاقتصاد تونس
ا ش ا

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بحثت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، سبل وآليات الإصلاحات الهيكلية لإنقاذ الاقتصاد الوطني، وذلك خلال ثلاث جلسات عمل وزارية متتالية.
 
وذكر مجلس الوزراء التونسي - في بيان الثلاثاء- أن الجلسة الجلسة الأولى بحثت مدى التقدم في إعداد برامج الإصلاحات ذات الأولوية، بهدف عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي وذلك بحضور الوزارات المعنية والبنك المركزي التونسي.
 
وأَضاف أن الجلسة الثانية ناقشت الإجراءات التي تتعلق ببرامج الدعم المالي والفني المقدمة من قبل كل من الاتحاد الأوروبي" UE "والوكالة الفرنسية للتنمية "AFD" وبنك التنمية الألماني "KFW"، موضحا أنه تم خلال الجلسة الثالثة مناقشة مشروع خطة الإنعاش الاقتصادي على المدى القصير وما تضمنته من مقترحات وإجراءات، أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتشاور مع مخلف الوزارات والهياكل المعنية.

رئيسة الوزراء التونسية

تونس

الاقتصاد التونسى

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