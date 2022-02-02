تسهيلات لانتقال ذوى الاحتياجات الخاصة بخطوط المترو

كتب رضا حبيشى

أعلنت وزارة النقل توقيع برتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير تحركات وانتقال ذوى الاحتياجات الخاصة فى وسائل النقل، ويقدم اليوم السابع فى 6 معلومات التسهيلات المقدمة فى خطوط مترو الأنفاق لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للاستفادة بها خلال استقلالهم للمرفق بما يسهل عليهم استخدامهم له في رحلاتهم، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ تقوم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصه فى المحطات التي لا يمكن تركيب سلالم متحركة أو مصاعد بها.

2ـ يوجد مصاعد وسلالم كهربائية في أغلب المحطات.

3ـ الخط الثالث للمترو السلالم الكهربائية به تصل إلى مستوى سطح الشارع في معظم محطاته كما الحال في المحطات الجديدة بالمشروعات الجارى تنفيذها.

4ـ تم تخصيص شبابيك تذاكر لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة في المحطات.

5ـ تم توفير أماكن خاصة لذوي الإحتياجات الخاصة في القطارات الجديدة الواردة للخط الثالث أو مخطط التعاقد عليها لصالح الخط الأول.

6ـ تم تركيب إنذارات صوتية وضوئية لذوي الإحتياجات الخاصة بصرياً أو سمعياً بالمحطات.