المستشفيات التعليمية تحتفل غدا بإجراء الجراحة 1000 لزراعة الكلى

كتب وليد عبد السلام

تطلق الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية غدا الخميس "المؤتمر السنوي للمعهد القومي للكلى والمسالك البولية والاحتفال باليوبيل الفضى والعملية رقم 1000 لزراعة الكلى".

كان الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، صرح بأن الهيئة بدأت في تشغيل أحدث كاميرا فى العالم لتصوير حالات الإعتلال الشبكىبالأطفال المبتسرين وذلك بالمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية التابع للهيئة.

يعد ذلك الجهاز أول جهاز من نوعه على مستوى الجمهورية ، ويأتي ذلك إستكمالاً لما بدأته الهيئة منذ أكثر من عام في مكافحة الإعاقة البصرية للأطفال ، حيث بدأت الهيئة مشروع تقصى وعلاج الإعتلال الشبكي في الأطفال المبتسرين ، وحققت إنجازاً طبياً وإنسانياً فريداً تمثل فى إنقاذ عيون أكثر من 300 طفل خلال العام الماضى.

وأفاد أنه مع بدء المرحلة الثانية من هذا المشروع، وسعياً نحو إحداث طفرة غير مسبوقه ونقلة نوعيه في التشخيص والعلاج بدأت الهيئة في إستخدام أحدث جهاز بالعالم والأول من نوعه على مستوى الجمهورية لتصوير قاع العين للأطفال المبتسرين وعمل الآشعه بالصبغة اللازمة لهم ، وذلك بالمعهد التذكارى للأبحاث الرمدية.