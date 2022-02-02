القبض على عاطلين وراء سرقة رواد البنوك فى منطقة التجمع.. تفاصيل

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على شخصين لاتهامهما بسرقة أحد المواطنين بأسلوب "التتبع" بمنطقة التجمع، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) بأنه حال سيره بسيارته بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصان يستقلان إحدى السيارات باستيقافه عقب افتعالهما مصادمة معه، واستوليا منه على ( مبلغ مالى - جهاز لاب توب ) من داخل السيارة ملكه ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة بإسم (أحد الأشخاص -مقيم بالقاهرة) ومستأجرة (لسائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ) وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع (نجل عمته - مقيم بمحافظة القليوبية) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول اثناء استقلاله السيارة المشار إليها والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبالتنيسق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه.

وبمواجهتهما بالتحريات وما جاء بأقوال المجنى عليه أيداهـا، كما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع من أمام البنوك"، حيث قاما بتتبع المجنى عليه حال خروجه من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، حتى وصوله لمحل البلاغ وارتكبا الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنهما، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وتخلصهما من جهاز اللاب توب بإلقائه بالطريق العام خشية تتبعهما من خلاله، وباستدعاء المجنى عليـه تعرف على المتهمان واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.