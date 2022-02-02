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أكرم القصاص
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العراق ينفى تعرض مطار بغداد الدولى لهجوم صاروخى

الأربعاء، 02 فبراير 2022 10:12 ص
العراق ينفى تعرض مطار بغداد الدولى لهجوم صاروخى مطار بغداد ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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نفى قائد عمليات بغداد الفريق أحمد سليم بهجت، ما تم تداوله عن تعرض مطار بغداد الدولى لهجوم صاروخى.
 
وأوضح قائد عمليات بغداد - في تصريحات لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن تعرض مطار بغداد لقصف بصواريخ الكاتيوشا.
 
وكان مطار بغداد الدولي قد تعرض يوم 28 يناير الماضي لقصف صاروخي، أسفر عن إلحاق أضرار كبيرة، حيث سقطت ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدنى، ونوهت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عقب ذلك باستمرار رحلات المسافرين دون أي توقف.

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