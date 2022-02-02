العراق: تعزيزات أمنية إضافية على الحدود مع سوريا تحسبا لتسلل عناصر داعش

أ.ش.أ

عززت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، من إجراءاتها الأمنية على الشريط الحدودي العراقي - السوري بإنشاء سواتر ترابية وحفر خنادق ووضع كاميرات حرارية متطورة لمنع تسلل العناصر التابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي إلى داخل العراق.

وذكرت قيادة عمليات الأنبار في بيان صحفي اليوم، أن القوات الأمنية عززت سيطرتها على الشريط الحدودي العراقي مع سوريا، حيث نشرت مفارز ونقاط أمنية بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية المتواجدة ضمن قطاع مسئوليتها.

ويتزامن تصاعد سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات الأمنية وهجمات تنظيم (داعش)على النقاط الأمنية والمناطق العراقية، بما يؤكد سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع في العراق.

يذكر أن القوات العراقية شددت إجراءاتها على الحدود مع سوريا بعد معلومات عن هروب عناصر من (داعش) من أحد السجون في سوريا، حيث تم تحريك وحدات من قوات حرس الحدود العراقي للسيطرة على الشريط الحدودي ، ونشر بعض مفارز للطائرات المسيرة تابعة للاستخبارات العسكرية