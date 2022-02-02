اليوم السابع
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التضامن: انتظام صرف معاشات فبراير فى اليوم الثانى

الأربعاء، 02 فبراير 2022 01:00 م
التضامن: انتظام صرف معاشات فبراير فى اليوم الثانى بنك ناصر - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات  وزارة  التضامن الاجتماعى صرف معاشات فبراير، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الأربعاء من فروع  بنك ناصر الاجتماعى وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا .
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات فبراير، اعتبارا من أول الشهر كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
 
 
 
 
 

التضامن

معاشات فبراير

طرق صرف المعاشات

شروط صرف المعاشات

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