اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البرلمان الليبى يشكل لجنة لتقديم "مقترح بتعديل الإعلان الدستوري"

الأربعاء، 02 فبراير 2022 04:00 ص
البرلمان الليبى يشكل لجنة لتقديم "مقترح بتعديل الإعلان الدستوري" مجلس النواب الليبى
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قرر مجلس النواب الليبي، تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة، لتقديم "مقترح بتعديل الإعلان الدستوري" على أن يكون غالبية أعضائها من الخبراء.
 
واستأنف مجلس النواب الليبي، جلساته الرسمية الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، لاستكمال النقاش حول ما توصلت إليه لجنة "خارطة الطريق" المشكلة من المجلس، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال).
 
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق قوله "إن جلسة اليوم خلصت إلى تشكيل لجنة، بالتشاور مع مجلس الدولة؛ لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري، وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه، واعتماده باعتباره مشروعا للدستور".
 
وأضاف أن اللجنة ستحيل مقترح تعديل الدستور بعد التصويت عليه فى البرلمان إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ للاستفتاء عليه، لافتا إلى أن غالبية تشكيل اللجنة ستكون "من الخبراء وبشروط محددة".
 
وأكد المجلس فى جلسته اليوم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بـ"وقف التدخل الأجنبى فى الشأن الليبي"، وأن "على وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم؛ لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي، والأعراف الدبلوماسية"، بحسب بليحق. 
 
وأعلن رئيس المجلس تعليق الجلسة إلى الأسبوع القادم.
 
وكان البرلمان الليبى قد شكل لجنة من عشرة أعضاء؛ لإعداد مقترح لـ"خارطة طريق" بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية، التى كانت مقررة فى 24 ديسمبر الماضي.البرلمان الليبى يشكل لجنة لتقديم "مقترح بتعديل الإعلان الدستوري"
 

ليبسا

النواب الليبى

الدستور الليبى

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