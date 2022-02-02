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إصابة أربعة أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكى أعلى محور عدلى منصور ببنى سويف

الأربعاء، 02 فبراير 2022 11:15 م
إصابة أربعة أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكى أعلى محور عدلى منصور ببنى سويف إسعاف- أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب أربعة أشخاص، اليوم، الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكى بميكروباص، أعلى محور عدلى منصور، نطاق محافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكى أعلى محور عدلى منصور فى الاتجاة القادم من الشرق إلى الغرب نطاق محافظة بنى سويف.

ونقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى. واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى على.ع.ع 27 سنة مصاب اشتباه كسر بالساق اليسري ،محمد ع.ص 29 سنة مصاب اشتباه كسر بالساق الايسر، احمد ط م 26 سنة مصاب اشتباه كسر بالساق الايسر ،على م، 31 سنة مصاب اشتباه كسر بالضلوع ، ويتلقون العلاج داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير المستشفى.


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