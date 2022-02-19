5 مشروبات تساعد على التخلص من سموم الجسم ..منها البرتقال والزنجبيل

كتبت ميرفت رشاد

جسم الإنسان يتعرض إلى السموم المختلفة التى تنتقل إلى الجسم عن طريق الماء أو الهواء، أو تناول الطعام غير الصحى والتى تؤثر على صحة الكبد، ومن المهم التخلص من السموم وهناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد على ذلك، وسوف نقدم لك بعض مشروبات التخلص من السموم التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي اليومي، وفقًا لما نشره موقع "food.ndtv".

1. عصير البرتقال والجزر والزنجبيل

يعتبر البرتقال من مضادات الأكسدة والتى تساعد فى تحسين عملية الهضم فضلاً على أنه يحتوى على فيتامين سي، كما أن الجزر غني بالبيتا كاروتين والألياف، ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن والهضم، كما يعد الزنجبيل من التوابل المضادة للالتهابات التي تستخدم منذ فترة طويلة كعلاج منزلي للهضم والانتفاخ وتشنجات المعدة.

2. عصير رمان

يحظى التخلص من السموم بخصائص الرمان والبنجر بالتبجيل في الأيورفيدا لخصائصه العديدة في التطهير وإزالة السموم، يعمل جل الصبار الطازج الموجود في العصير على تقوية جهاز المناعة لديك بشكل أكبر.

3. ماء الليمون

يحتوى الليمون على فيتامين سى ويحتوى على نسبة كبيرة جدا من مضادات الأكسدة التى تساعد على محاربة الجذور الحرة فضلا على أن الليمون يساعد على توازن درجة الحموضة فى الجسم مما يعزز الجهاز المناعى.

4. شاي العسل والزنجبيل والليمون

يستخدم هذا المشروب منذ فترة طويلة لعلاج التهاب الحلق ونزلات البرد، وهو متبل بقليل من الزنجبيل والعسل والليمون ومع ذلك ، فإن المجموعة لها مزايا أكثر مما تعتقد.

5 ماء جوز الهند والليمون والنعناع

يتطلب هذا المشروب اللذيذ ثلاثة مكونات فقط وسوف ينظف السموم من الكبد والقناة المعوية، ما يجعلك تشعر بالحيوية.