وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول زيارة باحثى "البحوث الفلكية" للإمارات

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من د.جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول زيارة فريق من الباحثين بقسم ديناميكية الأرض بالمعهد، لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك فى ضوء اتفاقية التعاون المشترك بين المعهد وبلدية دبى، والجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيعها.

وأوضح التقرير أن الوفد قام بزيارة إدارة المساحة ببلدية دبى، حيث تم استعراض الإمكانيات البحثية للمعهد، وبحث سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث تقوم بلدية دبى بعدد من المشروعات الكبيرة، مضيفًا أن شركة الاتحاد الإماراتية استعانت بالمعهد لإجراء دراساته فى مجال القياسات المساحية والثاقلية الأرضية، نظرًا للخبرات الواسعة التى يتميز بها المعهد فى هذا المجال.

وخلال الزيارة، تفقد الفريق البحثى الإمكانيات والمشروعات الجارية لدى بلدية دبى، ومنها منظومة إدارة برج خليفة، وكذا نظام مراقبة النشاط الزلزالى، فضلًا عن زيارة معرض اكسبو دبى (Dubai Expo)، وتفقد عدد من الأجنحة للدول المُشاركة، وكذلك زيارة الجناح المصرى الذى يشهد إقبالًا كبيرًا من رواد المعرض.

وفى سياق متصل، التقى د. جاد القاضى بالدكتور حميد النعيمى مدير جامعة الشارقة، ورئيس الاتحاد العربى للفلك، وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر فى الموضوعات العلمية الحديثة المطروحة على الساحة فى مجالات الفلك وعلوم الفضاء، ومُناقشة آليات تعزيز التعاون المُشترك فى مجالات تخصص المعهد، وكذلك تأهيل الكوادر البشرية وإنشاء المراصد الفلكية.

كما التقى د. القاضى بالشيخ السيد على الهاشمى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القضائية والدينية بدولة الإمارات، لدعم العلاقات فيما يتعلق بالفلك الشرعى ورصد الأهلة ومواقيت الشهور العربية، وتناول اللقاء، بحث سبل تعزيز آليات التعاون المصرى الإماراتى فى هذه1 المجالات.