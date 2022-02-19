نقابة مهندسين القاهرة تنظم معرضا للسلع المعمرة بنادى القاهرة الجديدة

كتب: محمد الأحمدى

أقامت نقابة مهندسى القاهرة برئاسة المهندس هشام أبوسنة معرضا للسلع المعمرة بمقر نادى المهندسين بالتجمع الثالث ضمن فعاليات افتتاح النادى، حرصا منها على تقديم خدمات متميزة لأعضائها، وتم افتتاح تجريبى لنادى القاهرة الجديدة بحضور المهندس هانى ضاحى النقيب العام لمهندسى مصر.

صرح المهندس “أحمد على” رئيس لجنة العلاقات العامة والأنشطة أن فعاليات المعرض مستمرة حتى 24 فبراير الجارى، حيث يعد المعرض أحد الأنشطة الاجتماعية لرعاية السادة المهندسين وأسرهم والتى تنظمها نقابة مهندسين القاهرة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى بخصومات تصل إلى 15% بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى وأنظمة تقسيط 6 شهور بدون فوائد وأخرى حتى 36 شهرا بخصم خاص جدا على سعر الفائدة المتعارف عليه بموافقة فوريه فى المعرض بدون ضامن، بدون إجراءات بنكية، بدون مفردات مرتب، بدون استعلام فقط بمجرد إظهار كارنيه نقابة المهندسين تيسيرا على السادة المهندسين.

وتم الافتتاح بحضور كل من المهندس محمد عبد العظيم وكيل نقابة المهندسين المصرية والمهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفى أمين عام مساعد، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، والأستاذة إيناس صلاح مدير إدارة المعارض بوزارة الإنتاج الحربى.