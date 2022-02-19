مدير الصحة العالمية: اللقاحات من أقوى الاختراعات فى تاريخ البشرية

كتبت أمل علام

كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد له، عن أن اللقاحات من أقوى الاختراعات في تاريخ البشرية، موضحا إنه بفضل اللقاحات، لم يعد الجدري موجودًا، وشلل الأطفال على وشك القضاء عليه، ويمكن الآن الوقاية بسهولة من الأمراض التي كان يُخشى منها مثل الدفتيريا والتيتانوس والحصبة والتهاب السحايا.

وقال، تساعد اللقاحات الجديدة أيضًا في إنقاذ الأرواح من سرطان عنق الرحم والإيبولا والملاريا، مضيفا، انه في العام الماضي، أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح الملاريا الأول في العالم على نطاق واسع، والذي يمكن أن ينقذ حياة عشرات الآلاف من الأطفال كل عام، ومع ذلك، نتوقع أن يتجاوز الطلب العرض بكثير في السنوات القادمة، سيكون التزامك وشراكتك ضروريين لضمان تمتع جميع الأطفال بفوائد هذا الابتكار المنقذ للحياة، وبالطبع، تساعد اللقاحات في تغيير مسار جائحةكورونا.

وأضاف، يعد تطوير اللقاح الأول والموافقة عليه في غضون 12 شهرًا من تحديد هذا الفيروس التاجي الجديد " كورونا " إنجازًا علميًا مذهلاً، لكن هذا الانتصار العلمي تم تقويضه بسبب عدم المساواة الهائلة في الوصول إلى هذه الأدوات المنقذة للحياة.

وفقًا للاتجاهات الحالية، هناك 116 دولة خارج المسار الصحيح لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تطعيم 70% من سكان كل بلد بحلول منتصف هذا العام، ولم يتلق أكثر من 80% من سكان إفريقيا جرعة واحدة بعد.

وأوضح، لقد لعب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه دورًا حيويًا في معالجة هذه التفاوتات من خلال مسرع توفير أدوات كورونا ACT وركيزة مرفق كوفاكس لتوفير لقاحات كورونا التابع للمنظمة COVAX، وبالمثل، فإننا نشيد بالاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه لإنشاء صندوق اقتناء اللقاحات الأفريقي AVAT، مشيرا إلى انه بفضل هذه الآليات، نتغلب الآن على بعض قيود العرض التي واجهناها العام الماضي.

وقال، ندعو جميع البلدان إلى سد فجوة التمويل العاجلة لـ ACT Accelerator البالغة 16 مليار دولار أمريكي، لإتاحة اللقاحات والاختبارات والعلاجات ومعدات الوقاية الشخصية في كل مكان، في الوقت نفسه، يجب أن نتعلم الدروس التي يعلمنا إياها الوباء، من أكثر الأمور وضوحًا الحاجة الملحة لزيادة الإنتاج المحلي للقاحات، لاسيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لهذا السبب أنشأت منظمة الصحة العالمية والعديد من الشركاء مركزًا لنقل التكنولوجيا للقاحات mRNA في جنوب إفريقيا، لتمكين المصنعين من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من تلقي التدريب والتراخيص لإنتاج لقاحاتهم الخاصة.

وأضاف، نحن نعمل أيضًا على تعزيز القدرات التنظيمية في هذه البلدان ويمكن أن تلعب وكالة الأدوية الأفريقية دورًا مهمًا للغاية، حيث قام أحد الشركاء في المركز، وشركة افريجين Afrigen ، بتطوير لقاح يعتمد على تقنيةmRNA، بناءً على المعلومات المتاحة للجمهور حول تكوين لقاح موجود.

وأضاف، بالطبع، يمكن تسريع العملية إذا كانت الشركات المنشئة على استعداد لمشاركة الملكية الفكرية، ونحن نؤيد بشدة الاقتراح المقدم من جنوب إفريقيا والهند للتنازل المؤقت عن حقوق الملكية الفكرية بموجب اتفاقية تريبس طوال مدة الوباء، موضحا، إن أوجه المرونة في اتفاق تريبس موجودة لاستخدامها في حالات الطوارئ، إن لم يكن الآن فمتى؟

لقد أعلنا عن أول 6 دول أفريقية ستتلقى التكنولوجيا من مركز نقل التكنولوجيا لإنتاج لقاحات mRNA الخاصة بها: مصر وكينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا وتونس.

نعتقد أن مركز نقل تكنولوجيا الرنا المرسال يحمل وعدًا كبيرًا، ليس فقط لزيادة الوصول إلى اللقاحات ضد كورونا، ولكن أيضًا للأمراض الأخرى بما في ذلك الملاريا والسل.

وأكد، نحن نعتمد على قيادة والتزام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لإنهاء هذا الوباء، وبناء القدرات الإنتاجية في أفريقيا، وتعزيز النظم الصحية لتقديمها.