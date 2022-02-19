قائد طائرة لندن: نطبق المعايير الدولية ونمتلك أحدث الطائرات بمصر للطيران

أكد الكابتن طيار وليد مراد قائد طائرة مصر للطيران من طراز بوينج 787 الدريملاينرز، والذى تمكن من الهبوط بمهارة فى مطار هيثرو فى ظل أجواء بالغة الصعوبة بسبب العاصفة "يونيس" أن تشغيل الطائرة بشكل آمن واحترافى هو أحد أهم مسؤوليات ومهام الطيار، خاصة خلال موجات الطقس السيئ والتقلبات الجوية، وقال مراد أنه اتخذ قرار الهبوط بالطائرة، عقب التواصل مع مراقبى الحركة الجوية بمطار هيثرو فى لندن، ومتابعة أدوات المراقبة وطاقم الرحلة المرافق، وقام بتطبيق القواعد والمعايير الدولية المنصوص عليها.

وأضاف مراد فى تصريحات صحفية، بفضل الله أخذنا القرار الصحيح "كنا مذاكرين"، وتم مراعاة سلامة جميع ركاب الرحلة وطاقم الضيافة وجميع أفراد الركب الطائر، مشيراً إلى إنه فخور بعمله بشركة مصر للطيران، وهى شركة رائدة ذات تاريخ عريق وحافل بالإنجازات والبطولات وبها احدث الطرازات من الطائرات، ويتم تدريب الطيارين بها على أعلى مستوى.

وقال مراد، نبذل قصارى جهدنا خلال أوقات التقلبات الجوية وموجات الطقس السيئ لمنع الطائرة من الانزلاق المائى، أو الاضطرار للهبوط الاضطرارى، ونتدرب طول الوقت على التعامل مع حالات الطوارئ، للحفاظ على هدوء طاقم الكابينة وركاب الرحلة، مضيفاً أن طيارى القوات الجوية ومصر للطيران، يتمتعون بالكفاءة نفسها فى قيادة الطائرات،

وأن مصر للطيران تمتلك أحدث الطيارات على مستوى العالم، وطياراتنا تضاهى أى شركة عالمية وعندنا كفاءة عالية جدا.

وتابع مراد، كنا نتوقع كفريق عمل الأجواء فى مطار هيثرو بلندن، قبل الإقلاع من مطار القاهرة الدولى، وكنت مهيأ تماما، أنا وزملائى بكابينة الطائرة، للتعامل مع هذا الموقف الذى نمر به كثيرا، ونجتازه بفضل الله أولا، وبفضل التدريب المستمر، والخبرة الطويلة فى هذا المجال، ومن ثم فإن اجتياز هذا الموقف الصعب، هو نتاج ساعات طويلة من التدريب واجتياز الاختبارات، وخبرة سنوات طويلة من العمل والتحليق حول العالم.