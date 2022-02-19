اليوم السابع
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المالية: تسليم سيارات مبادرة الإحلال مزودة بأسطوانات الغاز

السبت، 19 فبراير 2022 08:36 م
المالية: تسليم سيارات مبادرة الإحلال مزودة بأسطوانات الغاز وزارة المالية
ماجد تمراز

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قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن المبادرة منذ انطلاقها وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أتاحت موقع إلكترونى خصص لمشاركة المواطنين، وعبر الموقع يمكن للمواطن مصرى الجنسية يستطيع المشاركة، طالما تنطبق عليه بعض الشروط ومنها أن يكون لديه سيارة قديمة مر على صنعها 20 عام أو أكثر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "المميزات التى تتيحها المبادرة فهناك العديد من التيسيرات والدعم الذى تقدمه الدولة للمواطن بغرض استبدال سيارته القديمة بسيارة جديدة موديل العام تعمل بالغاز الطبيعى، حيث يتاح للمواطن تخفيض فى أسعار السيارات داخل المبادرة، والجهاز المصرفى يشارك فى المبادرة بحوالى 31 بنك، وهذه البنوك تتيح قرض سداد كامل السيارة للمواطن مباشرة إلى شركة السيارات".

وقال: "الفائدة 3% ثابتة ومقسمة على عدد الأقساط، والأقساط داخل المبادرة إما 7 سنوات أو 10 سنوات، حسب قدرته المالية على السداد، والمبادرة تتيح للمواطن دعم، وهذا الحافز يقدر فى حالة السيارة الملاكى 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، والتاكسى 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه".

وتابع: "المواطن داخل المبادرة يتمتع بوثيقتى تأمين، وهذه الوثائق مخفضة الثمن بحوالى 50% عن أسعارها خارج المبادرة، وأحد هذه الوثائق على السيارة والأخرى على المواطن نفسه، والمبادرة تسلم المواطن السيارة كاملة، مزودة بأسطوانة الغاز الطبيعى ولا يتحمل أعباء تركيبها".

وقال: "أحد المعوقات التى كانت تواجه بعض المواطنين فى التسجيل للمشاركة فى المبادرة هو الورثة، وفى تلك الحالة وضع الورثة كوضع الملكية الجديدة، وينطبق عليها وضع شروط مرور سنتين على ملكية السيارة، ونتيجة لمقترحات المواطنين، درست المبادرة هذا الأمر، ولكن تم حل هذا الأمر بدون قيد السنتين، بحيث تحسب ملكية السيارة من تاريخ ملكية المتوفى، وبالتالى يستطيع العديد من المواطنين المشاركة فى هذا الأمر".


إحلال السيارات

مبادرة إحلال السيارات

المبادرة الرئاسية

وزارة المالية

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