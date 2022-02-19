اليوم السابع
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الطيار وليد مراد: كل طياري مصر شطار.. وتعاملت مع رحلة هيثرو باحترافية

السبت، 19 فبراير 2022 11:16 م
الطيار وليد مراد: كل طياري مصر شطار.. وتعاملت مع رحلة هيثرو باحترافية طائرات مصر للطيران
إبراهيم حسان

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أعرب الكابتن طيار وليد مراد، طيار شركة مصر للطيران الذي أبهر العالم بعد هبوطه بسلام في مطار هيثرو وسط العاصفة، عن سعادته بالحالة الجيدة التي تثار بشأنه، بسبب تعامله مع الطائرة بأمان رغم الرياح الشديدة.

 

وقال الكابتن طيار وليد مراد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامية يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إنه يدين بالفضل لما هو فيه الآن، لشركة مصر للطيران، مردفا: "الطائرة التي كنت أقودها هي الأحدث في العالم، وأنا وزملائي نتمتع بنفس الكفاءة والمهارة وليس هناك أحد أفضل من الآخر".

 

وتابع: "كل طيارين مصر شطار، لأن المصريين شاطرين في كل شئ، وأنا فوجئت بتصوير أحدهم فيديو للطائرة وشاهدت الفيديو وأنا متواجد في الفندق، وكل ما في الأمر أننا تعاملنا باحترافية مع رحلة الطائرة، وإحنا كنا جايين في ثبات وكل شيئ تم في توقيته".


الطيار وليد مراد

مصر للطيران

بريطانيا

رحلة مصر للطيران

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