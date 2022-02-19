التنمية المحلية: توجيهات باستمرار متابعة غرفة العمليات لرصد تطورات الطقس

ماجد تمراز

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه كان هناك استعدادات منذ مساء أمس لمواجهة موجة الطقس التى تتعرض لها البلاد، وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وبمتابعة تقرير هيئة الأرصاد الجوية، تم رصد حالة من سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة، وكان هناك توجيه باستمرار متابعة غرفة العمليات لمتابعة تطورات الطقس بالمحافظات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "نتواصل منذ الصباح الباكر بغرف عمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات، بهدف رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السئ وسرعة التعامل مع أى طوارئ، بالتنسيق مع غرفة عمليات رئاسة الوزراء، والتقرير الذى وصل منذ قليل كان سقوط أمطار بسيطة ومتوسطة على محافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وشمال سيناء والبحر الأحمر ومطروح والدقهلية والغربية".

وقال: "التقرير أشار إلى نشاط الرياح فى بعض المحافظات الساحلية، لذلك هناك تنسيق بين كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات وبالتحديد إدارات المرور والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديريات الأمن، والتأكيد على رؤساء المراكز والأحياء بالتواجد على مدار الساعة فى الشارع لاستمرار إزالة تجمعات المياه بالأماكن التى تتعرض لتراكم كميات المياه".

وتابع: "فى الغربية على سبيل المثال كان هناك انقطاع عن محطات مياه الشرب وتم توصيل التيار الكهربائى لمحطات المياه كاملة، وتم غلق مفارق كاترين بسبب بعض التجمعات ويتم رفعها، ومحافظة شمال سيناء شهدت غلق ميناء العريش البحرى، وميناء الصيد فى البرلص بكفر الشيخ".

وقال: "الدراسة تمت اليوم بالنسبة للمدارس التى تعمل يوم السبت والأمور كانت عادية، وفى المناطق الساحلية والشريط الساحلى، نعلم بأن هناك خارطة نوات تخف ذروتها من الآن، والزملاء فى كل المرافق الخدمية مع الحماية المدنية يتم التعامل مع الوضع".