اليوم السابع
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التنمية المحلية: تعاون كبير مع البنك الدولى لتنمية الصعيد

السبت، 19 فبراير 2022 10:54 م
التنمية المحلية: تعاون كبير مع البنك الدولى لتنمية الصعيد التنمية المحلية
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن وزير التنمية المحلية يتابع مع وفد البنك الدولى الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية بالصعيد وفقا لتوجيها الرئيس السيسى، مضيفا أن هناك حجم كبير للتعاون مع البنك الدولى لتنمية وتمويل مشروعات الصعيد.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز: أننا نجحنا فى الحصول على تمويل من البنك الدولى على مدى 3 سنوات لتنمية الصعيد، لافتا إلى أن البنك الدولى أكد على استعداده التام لدعم وتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد، مؤكدا أن هدف الوزارة إعادة هيكلة المحافظات لتكون قادرة على التخطيط والتنفيذ للتنمية الاقتصادية. 
 
وتابع أن أى مشروع قبل البدء فى تنفيذه يكون له خطة تنفيذ واستدامة، وهذا نال اعجاب البنك الدولى، مضيفا أن أوتوبيسات المحافظات يتم تحويلها إلى الطاقة النظيفة للمساعدة فى الحد من التغير المناخى.
 

تنمية الصعيد

المحافطات

التخطيط

التنمية الاقتصادية

البنك الدولي

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