الأرصاد: تيارات الهواء القادمة من أوروبا سبب موجة الطقس السيئ بالبلاد

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد اليوم، كانت بسبب موجات هوائية قادمة من أوروبا، لافتاً إلى أنه منذ فجر الأحد ستستقر الأجواء بشكل كبير.

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "dmc"، أن الكتل الهوائية القادمة من أوروبا لن تؤثر على الطقس في البلاد خلال الـ72 ساعة القادمة.

وأكد "شاهين"، على أنه بدءًا من فجر يوم الأحد سيستقر الطقس بشكل كبير، لافتاً إلى أن موجة الطقس كانت ذروتها اليوم السبت، وغدا ستكون الأجواء طبيعية.