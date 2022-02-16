اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 فبراير 2022 05:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

BBC: الصدفة تقود علماء نيوزيلنديين لاكتشاف سمكة قرش "الشبح" الصغيرة النادرة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 04:46 م
BBC: الصدفة تقود علماء نيوزيلنديين لاكتشاف سمكة قرش "الشبح" الصغيرة النادرة السمكة النادرة - سمكة الشبح
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال موقع "بى بى سى عربى" إن علماء نيوزيلنديين اكتشفوا سمكة قرش صغيرة نادرة من النوع المعروف باسم الشبح، وهو نوع غير معروف من الأسماك يعيش في أعماق المحيط المظلمة.

 

ونادرا ما ترصد أسماك القرش الشبح - المعروفة أيضا باسم الكيميرا - كما أن مشاهد صغارها أقل شيوعا.

 

وجمع العلماء عددا حديث الفقس منها على عمق نحو 1.2 كيلومتر تحت الماء بالقرب من الجزيرة الجنوبية.

 

ويقول العلماء إن الاكتشاف يعمق فهم مرحلة الصغار من هذا النوع من الأسماك.

 

ووصفت الدكتورة بريت فينوشي عضوة الفريق الذي توصل إلى الاكتشاف بأنه "اكتشاف مهم"، وقالت إنه حدث بالصدفة أثناء إجراء بحث بالشباك عن التجمعات السكانية للكائنات البحرية تحت الماء.

 

وقالت لبي بي سي: "يصعب العثور على أنواع المياه العميقة بشكل عام، خاصة أسماك القرش الشبح، إذ إنها تميل إلى الاختباء. ولذلك لا نراها كثيرا".

 

ويعتقد العلماء في المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي أن سمك القرش الصغير قد فقس مؤخرا لأن بطنه كان لا يزال مليئا بصفار البيض.

 

وتتطور أجنة أسماك القرش الشبح في كبسولات البيض الموضوعة على قاع البحر، وتتغذى على الصفار حتى تصبح جاهزة للفقس.

 

وقالت الدكتورة فينوشي إن أسماك القرش الشبح الصغيرة يمكن أن تظهر خصائص مختلفة عن الأسماك البالغة، مما يجعل الاكتشاف أكثر أهمية.

 

وتضيف: "يمكن لصغار الأسماك العيش في بيئات مختلفة جدا ... ويمكن أن تكون لديها أنظمة غذائية مختلفة، بل يمكن أيضا أن تبدو مختلفة تماما عن تلك البالغة".

 

وأضافت: "إن تعرفنا على صغار هذا النوع يساعدنا على فهم أفضل لبيولوجيا الأنواع وبعض بيئتها".

 

 


سمك قرش

قرش الشبح

اسماك نادرة

نيوزيلندا

علماء نيوزيلنديون

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لم تظهر منذ 22 عامًا .. رصد السمكة النادرة " ذات اليد "أثناء المشي عليهما

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 11:46 ص

أسماك نادرة وزواحف عائمة.. المحميات البحرية فى الفجيرة أيقونة السياحة الإماراتية

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:00 م

علماء يكافحون لإنقاذ "الحفرية الحية"..سمكة نادرة يعتقد انقراضها منذ سنوات

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 10:43 ص

افتكروها فوتوشوب.. سمكة نادرة تسبب حيرة على السوشيال ميديا فى اليابان.. صور

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 05:00 ص

العثور على سمكة نادرة تقف على زعانفها وتتغذى على سمك أكبر منها مرتين

الأحد، 22 ديسمبر 2019 04:00 ص

فيديو.. BBC: "ملك التونة" اليابانى يشترى سمكة نادرة بـ3 ملايين دولار

السبت، 05 يناير 2019 02:32 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة